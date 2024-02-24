В НАТО спрогнозировали время начала нового контрнаступления ВСУ

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Украина предпримет попытки начать новое контрнаступление не ранее 2025 года. Об этом сообщает газета The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News заявил об активной подготовке ВСУ к новому контрнаступлению сразу на двух фронтах: в Чёрном море и в основной зоне проведения российской спецоперации. Он убеждён, что украинская армия сможет это сделать и крайне удивит своими возможностями российскую сторону.
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Анастасия Чинкова