Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В НАТО спрогнозировали время начала нового контрнаступления ВСУ

В НАТО спрогнозировали время начала нового контрнаступления ВСУ

NYT: ВСУ начнут новое контрнаступление не ранее 2025 года, считают в НАТО
24 февраля 2024, 19:45
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украина предпримет попытки начать новое контрнаступление не ранее 2025 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что этот год украинская армия будет использовать для обороны и восстановления своих сил. Если это сделать удастся, то уже в следующем году ВСУ могут приступить к организации нового контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News заявил об активной подготовке ВСУ к новому контрнаступлению сразу на двух фронтах: в Чёрном море и в основной зоне проведения российской спецоперации. Он убеждён, что украинская армия сможет это сделать и крайне удивит своими возможностями российскую сторону.

Читайте также:

«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ

Зеленский заявил о новом контрнаступлении

«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО
#контрнаступление
#всу
#украина
#россия
#нато
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба
24 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинские войска обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате обстрела один человек получил осколочное ранение ноги. По словам очевидцев, молодой человек лежал на земле, ему оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.

Сотрудница ресторана рассказала корреспонденту агентства, что в момент прилёта снаряда в заведении находилось около 50-60 человек. В этот момент там праздновали свадьбу, а молодожёны танцевали медленный танец.

Ранее в этот день ВСУ произвели удар по многоквартирному дому в Донецке.

Читайте также:

ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, есть погибшие

Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки

Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot
#всу
#обстрел
#днр
#свадьба
#рестораны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили бойцов элитного батальона «Азов»* в Авдеевке
Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВС РФ уничтожили элитных бойцов «Азова»* в Авдеевке
24 февраля 2024, 19:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные ВС РФ уничтожили элитных боевиков «Азова»* в Авдеевке. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.
Он рассказал, что военных их элитного украинского батальона отправил лично главком ВСУ Александр Сырский. Однако российские солдаты обнаружили из позиции с воздуха и нанесли удары.

По словам Макговерна, после освобождения Авдеевки Россия фактически одержала победу над Украиной, поскольку ждать улучшения ситуации в рядах ВСУ уже бессмысленно. Украинская армия столкнулась с нехваткой оружия и живой силы.

Читайте также:

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки

Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв

«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки

*организация признана террористической и запрещена на территории России
#украина
#всу
#россия
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки
24 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ вывели войска из населённого пункта Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Украинские военные утверждают, что их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой. В связи с этим было принято решение отойти со своих позиций.

Пока украинское военное ведомство не давало официального подтверждения этой информации.

Напомним, что Авдеевка, являющаяся северным пригородом Донецка, была полностью взята российскими военными 17 февраля. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Украинские военные в ходе взятия Авдеевки были отброшены на десять километров.

Читайте также:

Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв

«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ

Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки
#всу
#украина
#вс рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, есть погибшие
24 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте происшествия.
Мужчина, пострадавший при обстреле, рассказал, что снаряд прилетел спустя 20 минут после его возвращения домой. В результате погиб его сосед, друг детства Иван.

Отмечается, что снаряд задел верхние этажи дома, пробив стену дома. Взрывной волной выбило окна, повредило балконы верхних этажей. Остекление также пострадало и в соседних постройках.

В субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО, где заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий ВСУ.

Читайте также:

Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки

Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке
#днр
#всу
#обстрел
#погибшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв
24 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У украинских бойцов пропала мотивация для продолжения боевых действий. Об этом военнослужащие ВСУ рассказали в репортаже немецкого телеканала NTV.
Один из солдат рассказал, что в рядах ВСУ наблюдается значительная нехватка бойцов. К тому же, у оставшихся уже нет того энтузиазма, который наблюдался в начале конфликта. Также у многих военных истощение.

Другой военнослужащий ВСУ рассказал о давлении, которое на них оказывают российские беспилотники, срывающие атаки. Он подчеркнул, что сейчас проблематично выкопать окопы для пехоты, поскольку людей сразу замечает один дрон, вслед за которым прилетает другой и наносит удары.

Читайте также:

«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ

Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
#всу
#военные
#украина
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ
Офицер Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности нового контрнаступления
24 февраля 2024, 15:42

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ говорит о том, что он неадекватно оценивает состояние и возможности армии. Об этом на своём YouTube-канале сообщил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что Украина не сможет подготовиться к новому контрнаступлению из-за недостатка солдат в рядах ВСУ. В настоящее время армия не способна даже восполнить понесённые потери.

По словам Дэвиса, к своему первому контрнаступлению Украина готовилась девять месяцев. За это время она получила достаточное количество западного вооружения, а украинские военные прошли обучение. Сейчас же ВСУ находятся в таком плачевном состоянии, что ни о каких крупных военных кампаниях не может идти и речи.

Читайте также:

Зеленский заявил о новом контрнаступлении

«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО

Зеленский заявил, что перестанет считать США партнёром, если Киеву не выделят помощь
#владимир зеленский
#украина
#сво
#контрнаступление
#сша
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки
Минобороны: ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 92 дрона за сутки
24 февраля 2024, 14:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили множество целей за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что около населённых пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР были сбиты два украинских истребителя МиГ-29. Также были перехвачены 92 беспилотника в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, поставленные США.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий украинской стороны.

Читайте также:

Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки

В ВСУ заявили о невозможности ведения боевых действий с российскими силами
#вс рф
#всу
#пво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot
MWM: Киеву будет трудно заменить уничтоженные ЗРК Patriot
24 февраля 2024, 14:08

Фото: iStock/e-crow

Украина столкнётся с трудностями при замене уничтоженных ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что российские войска нанесли удар по украинской системе ПВО Patriot с ракетами MIM-104. В результате были повреждены пусковая установка, боеприпасы и другие элементы.

Предполагается, что ВС РФ нанесли удар или ракетами «Кинжал», или «Искандерами».

В связи с тем, что США перестали оказывать поддержку Украине, отремонтировать ПВО и заменить повреждённые детали будет крайне тяжело.

Читайте также:

«Победа наша»: ВС РФ освободили очередной населенный пункт на Донецком направлении

В ВСУ заявили о невозможности ведения боевых действий с российскими силами

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
#украина
#россия
#сша
#поставки
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
24 февраля 2024, 08:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска были отброшены более чем на десять километров в ходе операции по освобождению Авдеевки. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
Отмечается, что ВС РФ отбросили украинские войска с занимаемых их позиций. В настоящее время российские войска продолжают наступление.

Также Мордвичев подчеркул, что украинские военные массово сдаются в плен. Уже порядка 200 военнопленных были выведены после зачистки, а в ближайшее время планируется вывести ещё порядка сотни.

Глава Минобороны России в субботу прибыл в зону проведения специальной военной операции. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр».

Читайте также:

Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады группировки «Центр»

Военкоры сняли кадры окружения ВСУ в районе Авдеевки - видео

На Украине рассекретили подробности неудачи плана ВСУ в Авдеевке
#всу
#вс рф
#сво
#сергей шойгу
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф