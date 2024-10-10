Стало известно, почему ЕС отложил помощь Украине

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В Евросоюзе пока отложили вопрос о помощи Украине. Как пишет издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов Европы, все дело в так называемом «политическом параличе», который поразил ФРГ за год до выборов 2025 года.
«ЕС нужно составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который повлияет на все - от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года», — сказано в материале.По мнению источников издания, в Еврокомиссии наверняка предложат увеличить бюджет, однако инициатива будет отклонена в связи с «деликатностью» вопроса. Выборы в Германии состоятся осенью следующего года.
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