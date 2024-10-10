Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом сообщает издание N1.
Отмечается, что Вучич поучаствовал в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.
По итогам саммита была подписана декларация, в которой, согласно информации источника, осуждаются действия РФ на Украине и выражается поддержка последней. Также в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Евросоюз и членство в Североатлантическом альянсе.
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Екатерина Коршунова