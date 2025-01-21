В Словакии раскрыли, к чему приведет вступление Украины в НАТО

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Вступление Украины в НАТО станет основой для Третьей мировой войны. Так считает премьер Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил на заседании парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству.
«Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны», — заявил Фицо.
Он подчеркнул, что власти Словакии должны быть к любым событиям, которые произойдут после завершения украинского конфликта.
По словам словацкого премьера, нельзя допустить создание нового «железного занавеса» между Европой и Россией, поэтому его правительство продолжит осуществлять суверенную заграничную политику «на все четыре стороны света».
Ранее Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского. Он также подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Европейского союза. Соответствующее решение Фицо объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.
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Элина Позднякова