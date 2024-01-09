В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника

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В небе над Курской областью средствами противовоздушной обороны сбиты сразу три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В небе над Курском сработало ПВО. По предварительной информации, средствами ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и поблагодарил российских военных.
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