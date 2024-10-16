В некоторых освобожденных селах Харьковской области нет жителей

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В некоторых населенных пунктах Харьковской области, занятых армией России, не нашли мирных жителей. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, его слова передает ТАСС.
«Под нашим административным управлением остаются 34 населенных пункта. Были у нас попытки попасть в некоторые из вновь освобожденных сел, куда более-менее доступ был. Кого-то из мирного населения мы там не обнаружили», — рассказал Ганчев.
По его словам, заехать в некоторые населенные пункты Харьковской области, подконтрольные ВС РФ, практически невозможно из-за боевых действий.
Накануне руководитель областной военной администрации Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию всего гражданского населения в Купянске под Харьковом. Он добавил, что решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией».
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