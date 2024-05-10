В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

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Взрывы раздались в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Об этом проинформировало украинские издание «Общественное» в Телеграм-канале.
«В Харькове был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты», — пишет информагентство.Через несколько минут издание сообщило об еще одном взрыве. Также сообщается о взрыве в Николаевской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02.37 мск. Сигнал воздушной тревоги также звучит в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак