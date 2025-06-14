В Невинномысске Ставропольского края пострадал человек из-за атаки дрона ВСУ
В Невинномысске Ставропольского края при падении обломков сбитого беспилотника пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», — передает глава региона в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о порядка 10 взрывах в небе над Невинномысском. Сирена о воздушной опасности прозвучала в городе в районе 3:20 по московскому времени. Предварительно, украинские беспилотники пытаются атаковать местное химическое предприятие.