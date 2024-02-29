В Нидерландах призвали не отправлять войска на Украину

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Нидерландская ультраправая популистская партия «Форум за демократию» (FvD) призвала власти страны не отправлять войска на Украину, говорится в опубликованной петиции на сайте партии.
В тексте петиции подчеркивается, что нельзя допустить гибель нидерландских солдат в «непреодолимой войне» с Россией.
Ранее Нидерланды заявили о готовности к передачи Украине шести истребителей F-16.
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«Мы должны предотвратить это любой ценой. (...) Призыв к миру как никогда важен», – заявляется в сообщении. Петицию подписали уже более 10 тысяч человек.
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Александр Климов