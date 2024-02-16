В Николаевской области повреждён объект портовой инфраструктуры

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В городе Очакове на юге Украины в результате взрыва получил повреждения объект портовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации (ОВА) Николаевской области Виталий Ким.
Власти Одесской и Николаевской областей периодически сообщают о повреждении в результате российских атак портовой и транспортной инфраструктуры, заводов и складов. В Киеве уже не раз подчёркивали необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. В то же время, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти, прикрываясь зерновой сделкой, использовали порты и зернохранилища в военных целях. Соответственно, они стали законными объектами для атак ВС РФ.
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Александр Бойцов