В Николаевской области прогремели взрывы

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На Украине в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в публикации.
Уточняется, что в настоящее время официальной информации о взрывах не поступало, в регионе воздушная тревога не объявлена.
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