В Севастополе объявили воздушную тревогу

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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что дым, который жители заметили в районе Севастопольской бухты, вызван применением табельных средств маскировки.
В своём канале губернатор опубликовал видео, на котором слышна воздушная тревога. Подпись к нему призывала горожан быть внимательными.
Незадолго до сообщения о начале воздушной тревоги сообщалось о временном перекрытии движения на Крымском мосту. В настоящее время оно ещё не восстановлено.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Ростовской области средства ПВО сбили 44 беспиолотника.
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В своём канале губернатор опубликовал видео, на котором слышна воздушная тревога. Подпись к нему призывала горожан быть внимательными.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Ростовской области средства ПВО сбили 44 беспиолотника.
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Анастасия Чинкова