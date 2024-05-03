В Николаевской области ударом ВС РФ поврежден объект промышленной инфраструктуры

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Минувшей ночью в Николаевской области на юге Украины прогремел взрыв. В результате происшествия оказался поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Он не уточнил назначения предприятия, которое оказалось повреждено.
Также сообщается о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области. В подконтрольной Киеву части также прогремели взрывы. Повреждения получили газопровод и складские помещения.
Минобороны РФ информацию о нанесении ударов по украинской инфраструктуре не комментировало.
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Также сообщается о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области. В подконтрольной Киеву части также прогремели взрывы. Повреждения получили газопровод и складские помещения.
Минобороны РФ информацию о нанесении ударов по украинской инфраструктуре не комментировало.
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Анастасия Хохлова