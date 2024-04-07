В Харьковской области допустили принудительную эвакуацию

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Власти Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из северной части региона. Об этом заявил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире местного телеканала «Рада».
Он уточнил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, которые граничат с Россией. Как утверждает глава региона, там усилились обстрелы. Он добавил, что детей там уже нет, но решено провести проверку.
Напомним, в последнее время ВС РФ наносят много ударов по целям в Харьковской области. На фоне этого эксперты начали обсуждать возможную подготовку к наступательной операции российских войск в этом регионе. Стоит отметить, что Минобороны РФ наличие таких планов не подтверждало.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в последнее время ВС РФ наносят много ударов по целям в Харьковской области. На фоне этого эксперты начали обсуждать возможную подготовку к наступательной операции российских войск в этом регионе. Стоит отметить, что Минобороны РФ наличие таких планов не подтверждало.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак