«Воюют достойно, дерзко»: Путин восхитился 76-й десантно-штурмовой дивизией

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин восхитился успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что получает информацию о ее достижениях практически каждый день. Он подчеркнул, что бойцы выполняют свои задачи «достойно, дерзко, результативно и героически» и попросил передать им самые наилучшие пожелания.
«Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — поделился российский лидер.Путин добавил, что в подобных подразделениях российской армии сохраняются лучшие традиции, передающиеся «со времен дяди Васи» до сегодняшних дней.
Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил решение о действительности заключения призывной комиссии в течение года. Теперь, если срочник не попал в армию в текущий призыв, он может быть призван в течение года без повторного прохождения комиссии.
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