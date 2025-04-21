«Воюют достойно, дерзко»: Путин восхитился 76-й десантно-штурмовой дивизией

Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку Екатерину Барабаш*, которая обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Соответствующее решение было принято после того, как она не явилась в суд.