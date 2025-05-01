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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Глава МИД Франции Барро: ЕС согласует с США новый пакет санкций против РФ

Глава МИД Франции Барро: ЕС согласует с США новый пакет санкций против РФ

Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине». Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.
По его словам, координация с американскими инициативами, включая предложение о 500% пошлине на товары стран, закупающих российские энергоресурсы, станет одним из ключевых элементов стратегии. Идея ужесточения антироссийских санкций была ранее предложена в США сенатором-республиканцем, как писало агентство Bloomberg.

«Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций. (....) Мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени», — сказал министр Барро.
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс ранее признала, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Вашингтон также не планирует снимать с РФ какие-либо действующие ограничения.

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Вэнс: между желаниями россиян и украинцев существует огромная пропасть
01 мая 2025, 21:24

Фото: iStock/ booblik_uk

Между Россией и Украиной существует «пропасть» в позициях по урегулированию конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.
«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — обратил внимание вице-президент Соединенных Штатов Америки.

В настоящее время дипломатические усилия направлены на то, чтобы сблизить позиции Российской Федерации и Украины, уточнил Джей Ди Вэнс.

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал Песков.

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#украина
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В ГД призвали ударить по Украине «Орешником» в ответ на атаку ВСУ на рынок в Алешках
Депутат Журавлев призвал ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки
01 мая 2025, 20:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

России необходимо нанести удар по Украине ракетным комплексом «Орешник» в ответ на атаку ВСУ по городу Алешки Херсонской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что украинские войска совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован. Необходимо выяснить, какие командиры отдали соответствующий приказ и какие воинские подразделения его реализовали.

Журавлёв призвал разведать координаты их местоположения и ударить несколькими «Искандерами» или одним «Орешником», чтобы впредь они задумывались, прежде чем бить по мирным жителям России.

Напомним, что 1 мая около 30 украинских FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алешках. В этот момент в здании находилось много людей. В результате, сообщается о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.

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#всу
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#госдума
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Рынок в Алешках, где погибли мирные жители, атаковали 30 FPV-дронов ВСУ
01 мая 2025, 19:28

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Центральный рынок в Алешках Херсонской области атаковали около 30 украинских FPV-дронов, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление зампреда правительства региона Сергея Черевко.
По рынку, в котором в момент атаки находилось много мирных жителей, было нанесено несколько атакующих волн. По предварительной версии, их было четыре.

Напомним, что утром 1 мая ВСУ произвели массированную атаку на центральный рынок в Алешках. В результате произошедшего погибли как минимум семь человек, ещё более 20 получили ранения. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться и дополняться.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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#всу
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Депутат Рады Безуглая заявила о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
01 мая 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Половина личного состава украинской армии ушла в «самоволку» либо просто дезертировала, сославшись на нарушения прав военнослужащих. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В своём телеграм-канале она написала, она написала, что, несмотря на поддержку Зеленским отдельных реформ в ВСУ, главнокомандующий Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров всё ещё остаются на своих должностях.

По словам парламентария, первый из них является идеологом подхода «всё покрыть и порешать», а второй — «визирь», мастер тихих договорённостей и шёпота, но отнюдь не открытости и прозрачности.

«Именно поэтому половина нашей воюющей армии находится в состоянии самовольного оставления части», — заключила Безуглая.

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#министр
#всу
#депутат
#верховная рада
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«Никакой эмоциональной реакции»: украинские конкурсанты «Евровидения» пожаловались на безразличие других участников
Конкурсанты «Евровидения» от Украины пожаловались на безразличие участников
01 мая 2025, 15:22

Фото: iStock/ Zeferli

Группа Ziferblat, которая в текущем году представляет Украину на конкурсе «Евровидение», пожаловалась на безразличие остальных конкурсантов к проблемам их страны. Об этом объявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с прессой, сообщили украинские СМИ.
«Хороших новостей для вас не будет в плане того, как другие участники (говорят) про войну. Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая «дежурность»», — обратил внимание музыкант.

Другие конкурсанты задают вопросы лишь для поддержания беседы и не проявляют «никакой эмоциональной реакции», уточнил Валентин Лещинский.

Гитарист подчеркнул, что участники из остальных стран живут «в другой реальности». Со слов Лещинского, личную поддержку высказали лишь группы из Литвы и Португалии. Помимо прочего, на конкурсе присутствуют люди так или иначе поддерживающие РФ. При этом Лещинский не стал уточнять из каких стран эти люди.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин.

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