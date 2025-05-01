Глава МИД Франции Барро: ЕС согласует с США новый пакет санкций против РФ

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Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине». Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.
По его словам, координация с американскими инициативами, включая предложение о 500% пошлине на товары стран, закупающих российские энергоресурсы, станет одним из ключевых элементов стратегии. Идея ужесточения антироссийских санкций была ранее предложена в США сенатором-республиканцем, как писало агентство Bloomberg.
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«Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций. (....) Мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени», — сказал министр Барро.Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс ранее признала, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Вашингтон также не планирует снимать с РФ какие-либо действующие ограничения.
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Мария Моисеева