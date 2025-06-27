Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбили 16 украинских БПЛА над Россией

27 июня 2025, 04:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Курской и Брянской областями, Крымом и акваторией Черного моря дежурными средствами российской противовоздушной обороны сбито 16 украинских беспилотников. Угрозы были устранены с 20:00 26 июня до полуночи 27 июня по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.