Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбили 16 украинских БПЛА над Россией
Над Курской и Брянской областями, Крымом и акваторией Черного моря дежурными средствами российской противовоздушной обороны сбито 16 украинских беспилотников. Угрозы были устранены с 20:00 26 июня до полуночи 27 июня по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество дронов ВСУ, семь единиц, было сбито над Курской областью. По четыре БПЛА уничтожено над Брянской областью и Республикой Крым, еще один – над Черным морем.
Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. По данным дипломатических источников в Брюсселе, утверждение санкций заблокировала Словакия. Теперь вопрос будет повторно обсуждаться послами стран ЕС.
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