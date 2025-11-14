Полное освобождение ДНР, отставка Александра Сырского и бои под Покровском: последние новости СВО на 14 ноября
На фронтах специальной военной операции продолжаются интенсивные бои. Российские войска уверенно движутся вперед, несмотря на стойкое сопротивление украинских сил. Они постепенно ликвидируют оборонительные позиции противника, освобождают населенные пункты и создают условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Слобожанское направлениеБойцы группировки войск «Север» освободили Синельниково юго-западнее Волчанска.
Покровско-Мирноградское направлениеШтурмовики 51-й армии установили флаг на шахте 5/6 на юге Мирнограда. Как пишут военкоры, Покровск (Красноармейск) практически взят.
«Наши подразделения отразили более десяти контратак, продвинулись вдоль юго-западной окраины Гришина в районе аэродрома», — сообщает Юрий Котенок.
Восточно-Запорожское направлениеВоины-дальневосточники выбили силы ВСУ из Даниловки, перерезав снабжение Гуляйпольского укрепрайона по трассе Р-85.
За ночь над регионами России сбито 216 БПЛАСилы ПВО за ночь сбили над регионами России 216 украинских беспилотников. Больше всего вражеских дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре УкраиныРоссийская армия ночью нанесла удары по Белоцерковской ТЭЦ под Киевом с помощью беспилотников и крылатых ракет. Согласно данным мониторинговых сервисов, в небе над Украиной зафиксировали около 100 дронов «Герань». Кроме того, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры в окрестностях Киева были запущены ракеты класса «Калибр» и «Кинжал».
Борьба с сотрудниками ТЦКНа Украине вопрос мобилизации стал одной из самых обсуждаемых тем в обществе. Несмотря на необходимость защиты страны, многие граждане выражают недовольство текущими процессами, связанными с призывом на службу. Во Львове один из местных жителей с помощью металлического прута вырвал мужчину, подлежащего принудительной мобилизации, из рук сотрудников территориального центра комплектования и увёз его на своём автомобиле.
Полное освобождение ДНРДля полного освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) ключевым шагом является взятие под контроль городов Славянск и Краматорск. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. По его словам, именно в этих населённых пунктах проходит административная граница региона.
«Самое главное — дойти до рубежа и освободить Славянск и Краматорск. Это принципиально важно, это стратегическая задача», — сказал он.