Обломки БПЛА упали на предприятия в Новороссийске
Активность украинских беспилотников зафиксировали на территории Краснодарского края. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
Согласно полученной информации, обломки БПЛА упали на два предприятия в Новороссийске. Обошлось без пострадавших, однако на месте происшествия произошел пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС.
Местные жители сообщали о взрывах в Анапе и Сочи. О работе сирены в городе также проинформировал глава Геленджика Алексей Богодистов.
Ранее ВСУ нанесли удар по Херсонской области. В результате артиллерийского обстрела пострадал житель Новой Каховки.
