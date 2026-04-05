ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 87 БПЛА
Средства ПВО перехватили 87 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 4 на 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, атака велась в период с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья. Дроны подавили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областях, а также над территориями Мордовии и Крыма.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что обломки беспилотников повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск.
