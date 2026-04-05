ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 87 БПЛА

05 апреля 2026, 08:21

Российские силы ПВО сбили 87 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО перехватили 87 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 4 на 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.