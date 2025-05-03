В Новороссийске сообщили о пяти пострадавших после ночной атаки ВСУ

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До пяти человек выросло количество пострадавших в результате ночной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
По его словам, имеются повреждения частного сектора в Восточном районе города. Сейчас там работают представители экстренных служб. Кравченко подчеркнул, что при необходимости организуют пункты временного размещения. Кроме того, созданы группы по оказанию помощи пострадавшим и определению ущерба, уточнил мэр.
Перед этим стало известно о повреждении трех многоквартирных домов после атаки украинских боевиков. Также были повреждены резервуары зернового терминала. По информации Минобороны России, за ночь над Краснодарским краем сбито 47 дронов противника.
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Перед этим стало известно о повреждении трех многоквартирных домов после атаки украинских боевиков. Также были повреждены резервуары зернового терминала. По информации Минобороны России, за ночь над Краснодарским краем сбито 47 дронов противника.
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Никита Кротов