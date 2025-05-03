В Новороссийске силы РФ отражают атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ

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В акватории Новороссийска силы ПВО и флота отражают атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани, ссылаясь на заявление главы города Андрея Кравченко.
Детали инцидента, включая количество задействованных средств поражения и масштаб угрозы, пока не раскрываются. Оперативные службы и военные находятся в режиме повышенной готовности для предотвращения возможных последствий.
Пресс-служба оперштаба напомнила жителям о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО.
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Пресс-служба оперштаба напомнила жителям о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО.
«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ – привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — пояснили в Telegram-канале.В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом.
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Мария Моисеева