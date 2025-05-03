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Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани

Из-за обломков БПЛА ВСУ начался пожар в Тамани, поврежден частный дом
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани через свой Telegram-канал.
«В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам», — передала пресс-служба.
В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают пожарные и экстренные службы.

В первом инциденте обломки спровоцировали возгорание, которое оперативно локализовали. Тушение огня производят пожарные расчеты. По второму адресу падения БПЛА ВСУ — разрушена часть жилого строения. Администрация Темрюкского района пообещала помочь в восстановлении дома.

В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы.

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В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
Слюсарь: В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку, сбиты БПЛА ВСУ
03 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/Bilanol

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Воздушные цели были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. В одном из домов, где произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, проживала семья — ее успешно вывели из зоны опасности. Второе поврежденное здание оказалось нежилым.

«Из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь», — пояснил Слюсарь.
На место инцидента выехали оперативные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко для оценки последствий и оказания помощи.

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Госдеп одобрил контракт свыше $300 млн на обслуживание F-16 для Украины
Госдеп одобрил контракт на $310,5 миллионов на обслуживание украинских F-16
03 мая 2025, 00:59

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Госдепартамент США утвердил контракт на сумму 310,5 млн долларов для обслуживания истребителей F-16, передаваемых Украине. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Соглашение также включает в себя обучение персонала, модернизацию и доработку самолетов, поставку запчастей и наземного оборудования. В Пентагоне заявили, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
Стоит учитывать, что часть поставок может включать нерабочие F-16 с авиационных свалок, которые будут использоваться как источник деталей для действующих машин. РИА Новости указывает, что ранее портал The War Zone, ссылаясь на представителя ВВС США, сообщал о передаче Украине списанных истребителей.

Ранее стало известно, что США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику.

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#сша
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Reuters: США подготовили новые санкции против РФ для давления на переговорах
03 мая 2025, 00:44

Фото: iStock/Leestat

США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, передает ТАСС.
Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику. При этом, как отмечает агентство, окончательное решение о введении санкций пока не принято — неясно, поддержит ли инициативу президент Дональд Трамп.

1 мая официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила журналистам, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Также сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине».

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#дональд трамп
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Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь одной из самых массированных
02 мая 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь отразили российские системы ПВО и флот, заявил в Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.
«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — сказано в посте чиновника.
Он добавил, что попытка боевиков испортить людям майские праздники провалена. Городские объекты и объекты акватории не пострадали, подчеркнул Развожаев. Губернатор призвал доверять только официальным информационным источникам.

В Минобороны России докладывали о сбитии 121 украинского дрона над регионами страны за ночь. 89 аппаратов сбили над Крымом, а еще 23 — над черноморской акваторией.

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Вандалы осквернили памятник Неизвестному солдату в Херсонской области
02 мая 2025, 22:20

Фото: istockphoto/blinow61

Памятник Неизвестному солдату осквернили вандалы в Херсонской области. Как уточнили в пресс-службе администрации городского округа города Новая Каховка, все произошло в Таврийске.
«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — сказано в публикации.
Злоумышленники поломали тротуарную плитку, сняли российский флаг, Знамя Победы и флаг «Единой России» в парке на Молодежной улице возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Полиция уже разыскивает вандалов.

Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о двух пострадавших после атаки со стороны ВСУ.

Херсонская область вошла в состав России в результате сентябрьского референдума 2022 года. Решение было принято большинством голосов.

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