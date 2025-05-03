Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани

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Обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани через свой Telegram-канал.
«В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам», — передала пресс-служба.В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают пожарные и экстренные службы.
В первом инциденте обломки спровоцировали возгорание, которое оперативно локализовали. Тушение огня производят пожарные расчеты. По второму адресу падения БПЛА ВСУ — разрушена часть жилого строения. Администрация Темрюкского района пообещала помочь в восстановлении дома.
В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы.
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