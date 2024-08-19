В Нью-Йорке остались редкие очаги сопротивления ВСУ

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Украинские боевики практически покинули поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, остались только редкие очаги сопротивления. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации источника, российская армия зачищает редкие очаги сопротивления в Нью-Йорке. Уточняется, что при этом украинские войска пытаются наносить удары из-за пределов населенного пункта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова