В ОБСЕ тайно обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»

В кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают возможное мирное урегулирование конфликта на Украине, но через предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира».
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова в интервью РИА Новости.
По ее словам, российская делегация четко заявила, что Москва не намерена участвовать в подобных инициативах, включая мероприятия в «бюргенштокском формате» и так называемый «второй саммит мира». Ранее предложения Зеленского по мирному урегулированию вызвали неоднозначную реакцию на международной арене, в том числе в США.
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«Разговоры о мире действительно ведутся, но они сосредоточены на мертворожденной 'формуле Зеленского', которую западные страны пытаются представить России в привлекательной обертке», — отметила Жданова.
По ее словам, российская делегация четко заявила, что Москва не намерена участвовать в подобных инициативах, включая мероприятия в «бюргенштокском формате» и так называемый «второй саммит мира». Ранее предложения Зеленского по мирному урегулированию вызвали неоднозначную реакцию на международной арене, в том числе в США.
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Елена Перлова