В Одессе американская ракета Patriot убила восемь человек

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
В Одессе ракета американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которая должна была сбить российский «Искандер», упала на автомобильную парковку около жилого дома. В результате погибли восемь и получили ранения около 40 человек.
Сначала киевские власти по традиции обвинили во всём Россию, сообщает телеграм-канал Mash. Но затем фотографии обломков ракеты опубликовали украинские СМИ, после чего стало очевидно, что снаряд не имеет ничего общего с теми, которые используются российскими военными. Зато детали ракиты оказались идентичными с американской противоракетой MIM-104, используемой в ЗРК Patriot.
После этого ВСУ пришлось отказаться от очевидной лжи и признать очевидное. Украинские военные сообщили, что снаряд ПВО упал в жилом секторе, а также наличие убитых и раненых. Командование ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибших. Известно, что среди жертв — семь сотрудников украинской полиции.
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