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По портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар

Подполье: по портовой зоне одесского города Белгород-Днестровский нанесен удар
25 октября 2024, 07:42
Фото: iStock/teksomolika

Фото: iStock/teksomolika

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, взрыв от удара ощущался в центре города.

«В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо», — заявил он.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#пво
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар
25 октября 2024, 07:34

Фото: iStock/NiseriN

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 7 украинских дронов и воздушный шар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над акваторией Азовского моря, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области.

Помимо этого, над территорией Ростовской области был уничтожен дин малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинский пленный рассказал о страхе за детей уклонистов от мобилизации
25 октября 2024, 06:45

49-летний военнопленный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, взятый в плен на Донбассе, рассказал о страхе украинцев за будущее своих детей, если те уклоняются от мобилизации.
Собловой отметил, что на Украине существует угроза поражения в правах детей тех, кто избегает военной службы, особенно при поступлении в высшие учебные заведения.

«Зеленский угрожает, что дети уклонистов могут лишиться льгот и иметь проблемы с поступлением в вузы. Мы с женой решили, что я лучше пойду воевать, чтобы этого не произошло», — рассказал Собловой в интервью РИА Новости.
Собловой отметил, что его сыну пока 13 лет, но, несмотря на это, он опасался последствий для его будущего. По его словам, скрываться от мобилизации на Украине становится все сложнее, так как уклонение приравнивается к самовольному оставлению части, что грозит тюремным сроком.

Ранее сообщалось, что в России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра.

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«Известия»: в России изготовили передовую винтовку для нужд СВО и спецназа
25 октября 2024, 05:34

Фото: istock/Artem Zakharov

В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО).
Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра. Об этом сообщает издание «Известия».

«Первые партии STM-308 уже поступили в войска благодаря волонтерам», — отмечает издание.
Винтовка создана как более мобильная альтернатива традиционной снайперской винтовке СВД, хотя пока не рассматривается как её замена. Новая модель, по словам экспертов, будет востребована в подразделениях специального назначения, где требуется высокая точность и мобильность.

Ранее сообщалось, что военный холдинг «Калашников» также поставит за рубеж управляемые боеприпасы «КУБ-Э», предназначенные для поражения бронетехники.

До этого российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.

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#боеприпасы
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#ущерб
#всу
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Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке
25 октября 2024, 05:19

Российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.
Об этом сообщил telegram-канал «Военное дело».

«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...» — приводит канал текст записки, найденной на месте боя.
Эта находка стала очередным свидетельством того, что иностранные наемники, вовлеченные в конфликт, сталкиваются с предательством и дезорганизацией внутри украинских военных сил.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.

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#путин
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«Я удивлен»: в США сделали заявление об Украине
Экс-разведчик Шаффер: скоро Украина потерпит крах на поле боя
24 октября 2024, 23:38

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха, выступив с этим мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Что бы ни случилось, это произойдет, и, вероятно, мы увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев. Я просто не вижу, чтобы это могло продолжаться», — отметил Шаффер.

Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.

«Я был удивлен, когда Байден объявил о выделении дополнительных средств — всего 400 миллионов долларов. Это не окажет никакого эффекта», — резюмировал Шаффер.

Между тем, российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября было освобождено около тысячи квадратных километров, а противник несет потери до двух тысяч человек в день.

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Путин озвучил потери ВСУ за месяц в Курской области
Путин: ВСУ потеряли 26 тысяч бойцов за месяц в Курской области
24 октября 2024, 21:04

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Потери украинской армии на Курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Ранее во время этой конференции глава государства также прокомментировал активные обсуждения присутствия северокорейских военных на территории России. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

Также в этот день Ленинский районный суд Курска вынес приговор о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча, который незаконно проник на территорию Курской области и снял репортаж о вторжении ВСУ в российский регион. Журналист будет заключён под стражу после задержания на территории России.

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ВСУ понесли тяжёлый ущерб от ликвидации 50 операторов дронов
Военкор Коц сообщил о тяжёлом ущербе ВСУ от ликвидации 50 операторов БПЛА
24 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Уничтожение 50 операторов беспилотников ВСУ стало тяжёлым ударом для Украины. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что одновременная потеря 50 операторов БПЛА стала тяжелейшим ударом для украинских войск, который ощутимо скажется на их способности сдерживать российских бойцов на Кураховском направлении.

Коц добавил, что уничтожение опытного оператора дрона является первостепенной целью ВС РФ.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении 50 военных и конструкторов ударом авиабомбы ФАБ-3000 по месту дислокации операторов дронов ВСУ в Курахово ДНР.

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США могут вступить в военные действия против ВС КНДР при их появлении на Украине
Конгрессмен Тернер предложил рассмотреть принятие военных мер против КНДР
24 октября 2024, 20:10

Фото: iStock/Serhej Calka

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предложил администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность начала прямых военных действий против ВС КНДР в случае их появления на территории Украины. Об этом говорится в письменном заявлении республиканца.
Он призвал администрацию Байдена и вице-президента Камалы Харрис понять, что вступление северокорейских войск в конфликт на Украине станет для США красной линией.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военные из Северной Кореи в зоне СВО станут законными целями для Украины. Он признал, что в настоящее время нет подтверждения заявлением о присутствии бойцов ВС КНДР на территории России, однако уточнил, что Вашингтон располагает такими сведениями. По ним в Россию были направлены три тысячи военных, которые высадились с кораблей во Владивостоке, а потом распределились в тренировочные лагеря в восточной части РФ.

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#украина
#военные
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Экс-премьер Британии: Украинский конфликт закончится компромиссом сторон
24 октября 2024, 20:08

Тони Блэр (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Конфликт на Украине должен завершиться компромиссом противоборствующих сторон. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который возглавлял британское правительство на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год.
В интервью газете The London Standard он подчеркнул, что для окончания вооружённого противостояния на Украине придётся договариваться.

«Этот конфликт не завершится так, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — сказал политик.

Блэр однако подчеркнул, что Британия и другие союзники должны продолжать поддерживать украинцев, а необходимость помощи и поддержки Киева не должна вызывать никаких сомнений. По мнению бывшего премьер-министра, англосаксы должны предоставить Украине всё, что необходимо, чтобы киевские власти «могли договориться о прекращении войны». Как видно, западные политики, даже бывшие, по-прежнему лелеют странную и несбыточную надежду, что Киев сможет о чём-то говорить и договариваться с позиции силы.

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