По портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар

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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, взрыв от удара ощущался в центре города.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо», — заявил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова