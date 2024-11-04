Взрыв произошел в Одесской области Украины

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Взрыв прогремел в Одесской области Украины, информирует «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Одесской области», — сказано в публикации издания.
По информации украинского Минцифры, в регионе работает воздушная тревога. Перед этим на Украине был поражен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Как докладывали в Минобороны РФ, российские силы использовали авиацию, дроны, ракеты и артиллерию.
Помимо НПЗ, были поражены энергетические объекты, а также инфраструктура военных аэродромов противника.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что киевские радикалы занимаются геноцидом.
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