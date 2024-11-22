ТСН: в Днепропетровской и Киевской областях прозвучали взрывы

Фото: iStock/ Ivan Murauyou
На Украине в Днепропетровской и Киевской областях прозвучали взрывы, проинформировал ТСН в Телеграм-канале.
В Киевской области работает система противовоздушной обороны. Детали о местах взрывов не сообщаются, официальные лица на данный момент пока не прокомментировали произошедшее.
Ранее сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов. Ещё взрывы раздавались в украинской столице. В 11:05 по московскому времени в Киеве объявили воздушную тревогу.
17 ноября на украине ввели режим экстренных отключений электроэнергии, что по всей Украине происходили взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии», передавал министр энергетики страны Герман Галущенко. Тогда на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Других подробностей министр не приводил.
Читайте также:
ВС РФ впервые ударили по Украине ракетой «Орешник», ВСУ перебросили элитную бригаду под Курск: последние новости СВО
Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках
Ранее сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов. Ещё взрывы раздавались в украинской столице. В 11:05 по московскому времени в Киеве объявили воздушную тревогу.
17 ноября на украине ввели режим экстренных отключений электроэнергии, что по всей Украине происходили взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии», передавал министр энергетики страны Герман Галущенко. Тогда на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Других подробностей министр не приводил.
Читайте также:
ВС РФ впервые ударили по Украине ракетой «Орешник», ВСУ перебросили элитную бригаду под Курск: последние новости СВО
Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках
Ольга Енгалычева