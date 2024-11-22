Взрывы прогремели в районе военного аэродрома в Староконстантинове

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Серия взрывов прогремела в районе военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 09:45 по московскому времени, воздушная тревога звучала на территориях Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
Ранее украинская ТСН сообщала о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года.
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Ранее украинская ТСН сообщала о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года.
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Анастасия Чинкова