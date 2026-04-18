В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК
Подросток поджег микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), припаркованный во дворе многоэтажки в Одессе. Об этом сообщают местные СМИ.
Белый транспорт полыхал недалеко от детской площадки. На месте происшествия работали пожарные и полиция, которая и задержали подозреваемого — им оказался 16-летний юноша.
На допросе он объяснил, что совершил поджог за денежное вознаграждение — неизвестные обещали ему заплатить за выполненное задание полторы тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе распылили газовый баллончик в лицо водителю, чтобы выкурить его из автомобиля. Очевидцы попытались защитить мужчину, однако военкомы быстро догнали его и увезли.
