Достижения.рф

В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК

Фото: iStock/triocean

Подросток поджег микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), припаркованный во дворе многоэтажки в Одессе. Об этом сообщают местные СМИ.



Белый транспорт полыхал недалеко от детской площадки. На месте происшествия работали пожарные и полиция, которая и задержали подозреваемого — им оказался 16-летний юноша.

На допросе он объяснил, что совершил поджог за денежное вознаграждение — неизвестные обещали ему заплатить за выполненное задание полторы тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе распылили газовый баллончик в лицо водителю, чтобы выкурить его из автомобиля. Очевидцы попытались защитить мужчину, однако военкомы быстро догнали его и увезли.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0