В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и вымогали у него $30 тысяч
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), угрожая оружием, вымогали 30 тысяч долларов у жителя Одессы. Об этом сообщают местные СМИ.
Уточняется, что военкомы затолкали мужчину в микроавтобус, избивали его и требовали деньги. В ситуацию вмешалась Служба безопасности Украины (СБУ), после чего военных задержали. На месте работает руководство одесского ТЦК для выяснения всех обстоятельств.
Позже стало известно, что пострадавший сам обратился в СБУ. Ранее его задерживали военкомы, но, несмотря на наличие документов о праве на отсрочку, продолжали угрожать. Мужчина сделал вид, что согласен передать им деньги.
Ранее сообщалось, что подросток поджег микроавтобус ТЦК, припаркованный во дворе многоэтажки в Одессе. За выполненное задание неизвестные пообещали ему полторы тысячи долларов.
