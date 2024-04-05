В Одесской области прогремели взрывы

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В Одесской области раздались взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого сообщалось о взрывах в Харькове.
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«На Одесчине были слышны взрывы», — сообщает телеканал.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого сообщалось о взрывах в Харькове.
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Алина Юрчак