Власти Одессы сообщили об ударе по портовой инфраструктуре и пожаре в порту

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В Одесской области под удар российских ракет попала портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате ракетной атаки на припортовую инфраструктуру на объекте возник сильный пожар. Накануне вечером местные СМИ и паблики сообщали о взрывах на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Кроме того, что портовая инфраструктура была повреждена, никаких других подробностей о последствиях ракетной атаки, как и сведений о пострадавших, Кипер не приводит.
Российские войска в ответ на атаки ВСУ, направленные на гражданские объекты, регулярно наносят прицельные удары высокоточным оружием по скоплениям живой силы и техники противника, а также по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи Украины.
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