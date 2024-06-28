В российском регионе загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ

Фото: IStock/Distortion Media
После атаки дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области загорелся объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет. Однако было нарушено энергоснабжение. Он отметил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты. После ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова