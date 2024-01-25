В Одессе прозвучало несколько взрывов

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В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Думская». По предварительным данным, речь идёт о работе систем противовоздушной обороны.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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