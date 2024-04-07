В Одессе в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
В Одессе в ночь на 7 апреля произошла серия взрывов. В результате повреждения получили административные и технические здания, возник пожар. Также были повреждены объекты портовой инфраструктуры.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Силы обороны юга ВСУ утверждают, что пожар локализован. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк также сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. Однако о каких именно объектах идёт речь, она не уточнила.
Перед тем, как в Одессе раздались взрывы, на территории Одесской области и в ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.
Читайте также:
В Одессе прогремели взрывы
Подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе
Во время удара по Одессе был поражен склад боеприпасов и место дислокации СБУ
Александр Бойцов