В Одессе военкомы начали применять газовые баллончики при задержании призывников

Фото: istock / Michele Ursi
Военкомы в Одессе начали использовать слезоточивый газ во время задержаний военнообязанных на улицах. Об этом сообщает украинское информагенство «Страна.ua».
Телеграм-канал издания опубликовал видео, на котором мужчина пытается отбиться камнем от военкомов, после чего в него распыляют баллончик со слезоточивым газом.
До этого жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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«Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — комментирует ролик издание .
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак