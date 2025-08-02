В Одессе засняли погоню кукурузника за российским дроном
В небе над Одессой самолёт Ан-2, более известный как «кукурузник», пытался преследовать российский беспилотник. Об этом пишут украинские СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как устаревший самолёт сельхозназначения делает манёвры в попытке приблизиться к дрону, но в итоге не достигает цели. По словам очевидцев, кукурузник несколько минут кружил в небе, но сбить беспилотник так и не удалось.
ВСУ уже не впервые используют кукурузники для борьбы с БПЛА. Несмотря на архаичность конструкции, самолёты применяются как часть импровизированной ПВО или для отвлечения внимания.
Пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на произошедшее: одни сочли погоню курьёзной, другие – тревожным свидетельством нехватки специализированной техники у ВСУ.
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