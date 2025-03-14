Владимир Зеленский давно стал обузой, когда превратился в обезумевшую марионетку, которая пытается действовать самостоятельно и выбраться из-под контроля. Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что лидер киевского режима находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти на Украине. По словам парламентария, «хозяева» найдут способ, чтобы Зеленский им больше не мешал.