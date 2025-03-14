Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*

В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В центре Одессы двумя выстрелами в голову убили радикального украинского активиста Демьяна Ганула*. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил убийство неонациста Ганула* в Одессе.

«Об убийстве гражданина Ганула* в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также туда направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — заявил Клименко в Раде.

При этом он опроверг информацию украинских СМИ о том, что стрелявший был одет в военную форму. Сейчас его ищут.

Националист Демьян Ганул* был одним из активных участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. В последнее время оказывал содействие сотрудникам ТЦК для отлова одесских мужчин и отправки их на фронт. Кроме того, он активно боролся против тех, кто критиковал мобилизацию.

Сам Ганул*, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством.

Читайте также:

Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ

«Абсолютно проукраинский»: в Нацполиции высказались о подозреваемом в убийстве Фарион


*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
#убийство
#мвд
#сми
#контроль
#одесса
#дома
#упц
Кадыров обратился к оставшимся в Курской области бойцам ВСУ с важным заявлением
Кадыров призвал оставшихся военных ВСУ в Курской области сдаться в плен
14 марта 2025, 13:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к украинским военнослужащим, которые все еще находятся в Курской области и укрываются от российских вооруженных сил.
«Для военнослужащих ВСУ сейчас лучший вариант — сдаться в плен нашим бойцам», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что жить в мире и согласии рядом с Россией лучше, чем вести с ней войну, добавив, что противник потерпит поражение, если попытается посягнуть на государственный суверенитет России. В качестве примера он привел недавно захваченного в плен военного ВСУ по имени Виктор. Рядового обнаружил спецназ «Ахмат» в селе Пушкарное Суджанского района.

В спешке солдат остался позади своих сослуживцев, которые в панике покидали позиции под давлением российских войск, и наткнулся на мину, получив ранения в ногу. После этого он решил укрыться в разрушенной артиллерийской установке, где и провел время без воды и пищи, пока его не нашли наши связисты. Они напоили Виктора и забрали с собой.

«По сути, наши ребята подарили украинскому солдату, пришедшему на нашу землю с оружием, вторую жизнь», — отметил Кадыров.
Он призвал остальных последовать примеру Виктора и сдаться в плен.

Читайте также:

ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области

ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области

«Он давно стал обузой»: в Госдуме объяснили сообщения о заключительном акте Зеленского
#вооружение
#всу
#кадыров
#солдат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
ТАСС: ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
14 марта 2025, 12:50

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На этих территориях наши военнослужащие, к сожалению, вынуждены фиксировать новые военные преступления, совершённые бойцами ВСУ», — отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск. Накануне было зарегистрировано ещё одно военное преступление: во время оккупации на окраине Суджи украинские войска расстреляли автомобиль с мирным жителем, ожидавшим на остановке, а также убили мотоциклиста. По словам представителя силовых структур, все материалы уже переданы в следственные органы.

Читайте также:

ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области

«Он давно стал обузой»: в Госдуме объяснили сообщения о заключительном акте Зеленского

Стало известно, зачем спецпосланник Трампа приехал в Россию
#преступление
#военные
#вооружение
#солдаты
#всу
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ахмат»: бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы скрыться
14 марта 2025, 12:49

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в одежду мирных жителей, чтобы скрыться от российской армии. Об этом заявил командир группы «Аида» спецназа «Ахмат». Его процитировало агентство ТАСС.
Командир группы «Аида» обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации находят в подвалах некоторых зданий выживших солдат ВСУ. Эти украинские бойцы «просто пытаются пересидеть», объяснил спикер.

Однако попадаются и пытающиеся скрыться с помощью гражданской одежды, подчеркнул командир группы.

«Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь по гражданке уйти», — поделился боец.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Представитель силовых структур рассказал, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск.

Читайте также:

ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области

ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области

Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области
#всу
#вс рф
#солдаты
#одежда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области
Forbes: ВСУ бросили в Курской области лучшие образцы своего вооружения
14 марта 2025, 12:41

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения украинской армии при бегстве из Курской области оставили российским бойцам наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — говорится в публикации.

Экс уточнил, что украинские боевики бросили в Курской области американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Читайте также:

Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области

«Крах НАТО»: военный эксперт раскрыл, что на самом деле значит освобождение Суджи

Освобождение Суджи, бегство ВСУ из Курской области, новая атака на Москву: последние новости СВО 14 марта
#эксперт
#танки
#вооружение
#жители
#новости
#нато
#сво
#всу
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он давно стал обузой»: в Госдуме объяснили сообщения о заключительном акте Зеленского
Депутат Белик: Зеленский давно стал обузой, превратился в обезумевшую марионетку
14 марта 2025, 12:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский давно стал обузой, когда превратился в обезумевшую марионетку, которая пытается действовать самостоятельно и выбраться из-под контроля. Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что лидер киевского режима находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти на Украине. По словам парламентария, «хозяева» найдут способ, чтобы Зеленский им больше не мешал.
«Взаимодействие с ним так или иначе накладывает негативный отпечаток, и для Запада он давно стал обузой. Закономерно, что персонаж, который тяготит уже собственных хозяев и чья персона не встраивается в происходящий сейчас процесс мирного урегулирования, должна как минимум быть отодвинута на задний план и убрана с политической арены», — пояснил депутат в беседе с RT.
В свою очередь депутат Алексей Чепа назвал возможные условия, которые Москва выдвинет Вашингтону для временного перемирия на Украине. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что наверняка будет затронут запрет поставок оружия киевскому режиму, затем вопрос обмена пленными и вопрос оккупированных на данный момент территорий Курской области. По его словам, перемирие не должно быть попыткой снова обмануть Россию.
«Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано», — пишет издание.
Читайте также:

Стало известно, сколько осталось до полного освобождения Курской области

Политолог объяснил, что на самом деле значит 30-дневное перемирие на Украине

Ведущие западные СМИ поместили Путина в военной форме на первые страницы
#москва
#соглашение
#сми
#запрет
#план
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате