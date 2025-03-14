В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*

Фото: iStock/Savusia Konstantin
В центре Одессы двумя выстрелами в голову убили радикального украинского активиста Демьяна Ганула*. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил убийство неонациста Ганула* в Одессе.
Националист Демьян Ганул* был одним из активных участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. В последнее время оказывал содействие сотрудникам ТЦК для отлова одесских мужчин и отправки их на фронт. Кроме того, он активно боролся против тех, кто критиковал мобилизацию.
Сам Ганул*, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством.
Читайте также:
Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ
«Абсолютно проукраинский»: в Нацполиции высказались о подозреваемом в убийстве Фарион
*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
«Об убийстве гражданина Ганула* в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также туда направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — заявил Клименко в Раде.При этом он опроверг информацию украинских СМИ о том, что стрелявший был одет в военную форму. Сейчас его ищут.
Националист Демьян Ганул* был одним из активных участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. В последнее время оказывал содействие сотрудникам ТЦК для отлова одесских мужчин и отправки их на фронт. Кроме того, он активно боролся против тех, кто критиковал мобилизацию.
Сам Ганул*, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством.
Читайте также:
Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ
«Абсолютно проукраинский»: в Нацполиции высказались о подозреваемом в убийстве Фарион
*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
Элина Позднякова