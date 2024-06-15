На газохранилище в Саратове прогремел взрыв

Взрыве произошел в газохранилище в Гагаринском районе Саратова, пишет Telegram-канал Mash.
Канал опубликовал видеозаписи, на которых видно, как огромные столбы пламени поднимаются на десятки метров в высоту. По утверждениям авторов канала, последствия происшествия можно наблюдать за несколько километров.
К месту взрыва направляются экстренные службы, и другие детали инцидента выясняются.
В июне произошел сильный взрыв на одной из автозаправок на трассе Ереван — Севан, недалеко от армянского города Абовяна, в результате которого пострадали семь человек.
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К месту взрыва направляются экстренные службы, и другие детали инцидента выясняются.
В июне произошел сильный взрыв на одной из автозаправок на трассе Ереван — Севан, недалеко от армянского города Абовяна, в результате которого пострадали семь человек.
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Артем Кузьмин