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На газохранилище в Саратове прогремел взрыв

15 июня 2024, 15:42
Взрыве произошел в газохранилище в Гагаринском районе Саратова, пишет Telegram-канал Mash.
Канал опубликовал видеозаписи, на которых видно, как огромные столбы пламени поднимаются на десятки метров в высоту. По утверждениям авторов канала, последствия происшествия можно наблюдать за несколько километров.



К месту взрыва направляются экстренные службы, и другие детали инцидента выясняются.



В июне произошел сильный взрыв на одной из автозаправок на трассе Ереван — Севан, недалеко от армянского города Абовяна, в результате которого пострадали семь человек.

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В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома
15 июня 2024, 15:35

Фото: МЧС России

Завершены работы по разбору завалов разрушенного подъезда в Шебекино Белгородской области, и жителям разрешено забрать свои вещи. Об этом 15 июня пишет РИА Новости.
Подъезд пятиэтажного дома в Шебекино обрушился после обстрела ВСУ в пятницу. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасательные работы завершены, и спасены шесть человек. По словам Гладкова, погибли пять человек, и еще шестеро получили ранения. В субботу губернатор региона сообщил, что поврежденная часть здания не подлежит восстановлению.

Днём в субботу у дома № 18 по улице Железнодорожной всё ещё было оцепление, но тяжёлая техника уже покинула место происшествия, так как разбор завалов завершился. Люди, включая жителей соседних подъездов, вместе с волонтерами выносили свои вещи из уцелевших квартир. Соседние дома также пострадали от удара ВСУ, в основном повреждены окна и остекление балконов.

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Мужчина насмерть забил отца-насильника за рассказы о его преступлениях
15 июня 2024, 14:46

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Сын отца-насильника забил своего отца-насильника за рассказы о совершённых развратных преступлениях. Тот недавно освободился из мест заключения, отсидев 13 лет.
Как сообщает издание The Sun, Саймон Браун находился в состоянии «неконтролируемой ярости», когда убил 71-летнего отца. По словам мужчины, он «полностью вышел из себя», когда его отец Уильям Роу, читая газетную статью с описанием своих преступлений, начал «хихикать, хвастаться и ядовито комментировать» те мерзости, которые совершил.

Сообщается, что Саймон нанёс своему отцу множественные травмы головы, шеи и туловища, сломав при этом 27 рёбер. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он накрыл труп одеялом и вызвал скорую помощь. Пока врачи ехали, он рассказал о совершённом убийстве своему знакомому. После убийца добровольно явился в полицию.

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Судно с 271 пассажиром затонуло в Демократической Республике Конго
15 июня 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Lucia Gajdosikova

Судно, на борту которого находился 271 пассажир, затонуло в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Actualite, со ссылкой на заявление министра МВД, безопасности, а также по вопросам традиционного права Жакемана Шабани.
«Судно HB la Saintet, на борту которого находился как минимум 271 человек, затонуло близ населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны, оно следовало из Мушие в Киншасу», – сказал Шабани, добавив, что на место трагедии правительством направлены спасатели и следственная группа.

По словам министра, судьба находившихся на борту людей неизвестна. Инцидент случился на реке Ква, являющейся притоком Конго.

А тем временем стало известно, какое судно затонуло в Балтике. Подробнее в материале «Радио 1».

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#мир
#судно
#корабль
#новости
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В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом
15 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В Москве зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в медицинских кругах столицы.
Ботулизм — это серьезное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. У пострадавших выявляют бульбарный синдром, характеризующийся неспособностью глотать и серьезным поражением внутричерепных нервов.

По данным телеканала, десять человек с таким диагнозом были госпитализированы в инфекционную больницу. У всех пациентов была обнаружена тяжелая интоксикация. Сейчас они находятся в реанимации, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно информации корреспондентов, трое из заболевших ели консервированный тунец, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке перед госпитализацией.

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#человек
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В Самаре задержан замначальника ОБЭП по подозрению в превышении полномочий
15 июня 2024, 12:07

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Самаре задержан заместитель начальника Отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Сочи в управлении МВД Краснодарского края Леонид Шулик. Его подозревают в превышении служебных полномочий.
Правоохранители задержали подозреваемого в гостинице Sky village, в номере, который он занимал, был произведён обыск, передаёт телеграм-канал «112». Также соответствующие оперативные мероприятия были проведены по месту жительства супруги офицера и его матери. Изъяли компьютерную технику и носители информации, Айфоны, ювелирные изделия, наличные деньги и предметы роскоши, среди которых встречались довольно неоднозначные, например, нож с нацистской символикой.

По словам источника телеграм-канала, Шулика подозревают в махинациях со строительством. В ближайшее время его доставят в Сочи и заключат под стражу. Супругу подозреваемого Елену допросить не удалось. Она воспользовалась статьёй закона, позволяющей не свидетельствовать против собственного мужа.

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«Буду молиться»: водитель извинился перед родными погибших в ДТП в Благовещенске
Сбивший пешеходов в Благовещенске водитель попросил прощения у родных погибших
15 июня 2024, 11:46

Фото: istockphoto/conejota

Водитель, сбивший пятерых человек в Благовещенске, раскаялся перед родственниками погибших в зале Благовещенского городского суда Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ. Мужчина уточнил, что родные погибших проклинают его и он бы сделал так же.
«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Пусть простят хотя бы в душе, не физически, не морально. Хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», – сказал 59-летний Евгений Бакарюкин.

До этого сообщалось, что водителя, въехавшего в толпу на тротуаре, заключили под стражу на два месяца. По данным журналистов, в крови Бакарюкина медицинское освидетельствование показало два промилле алкоголя.

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Капитан яхты спас тонущего человека в Петербурге — видео
РЕН ТВ: Капитан яхты спас тонущего в Неве человека в Санкт-Петербурге
15 июня 2024, 10:51

Фото: istockphoto/TomasSkopal

Человека, тонущего в Неве в Петербурге, спас капитан прогулочной яхты. Об этом сообщает РЕН ТВ и публикует кадры произошедшего.
По информации журналистов, 40-летний мужчина упал с Троицкого моста. Капитан судна, увидев утопающего, подошел к нему на максимально близкое расстояние. Пострадавший смог подплыть и взобраться на борт из последних сил.

О состоянии мужчины ничего неизвестно. Похожий случай произошел на севере столицы, где из-за ливня, который затопил улицу, утонул автобус. Пассажиры транспорта были по пояс в воде. Все случилось на Клязьминской улице Дмитровского района Москвы.
Очевидцы рассказали, что вместе с автобусом в воду погрузились несколько легковушек. Один автомобиль оказался на такой глубине, что было видно только верхушку задней части кузова и крыша.

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В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек
15 июня 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Неподалёку от деревни Лешково в городском округе Истра Московской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента различные травмы получили 13 человек.
Авария случилась накануне, 14 июня, в 23:15 на дороге местного значения, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте подмосковного управления МЧС. 12 пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. По состоянию на утро 15 июня в медицинском учреждении продолжают оставаться два человека, остальные выписаны на амбулаторное лечение.

На ликвидацию последствий аварии привлекались 47 человек и 18 единиц специальной техники. Правоохранители проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей случившегося.

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Сбившего людей в Благовещенске водителя отправили в СИЗО на два месяца
15 июня 2024, 10:16

Фото:istockphoto/Anton Novikov

Виновника смертельного ДТП в Благовещенске отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ. Таким образом водитель, сбивший пятерых человек, будет в СИЗО до 14 августа. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Известно, что среди пострадавших есть подростки.

Авария с участием 59-летнего водителя произошла на улице Василенко, когда автовладелец на высокой скорости въехал в пешеходов на тротуаре. Экспертиза выяснила, что виновник ДТП был пьян.

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