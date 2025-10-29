Достижения.рф

В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА

Фото: iStock/grafoto

В Симферополе из-за атаки дрона возник пожар. Об этом в своем блоге сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



По его словам, вражеский беспилотник атаковал резервуар с горюче-смазочными веществами, что привело к возгоранию. Аксёнов подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Минобороны сообщило, что этой ночью в Крыму нейтрализовали три беспилотника. В общей сложности над российскими территориями ликвидировали сто БПЛА.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0