В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА
В Симферополе из-за атаки дрона возник пожар. Об этом в своем блоге сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, вражеский беспилотник атаковал резервуар с горюче-смазочными веществами, что привело к возгоранию. Аксёнов подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.
Минобороны сообщило, что этой ночью в Крыму нейтрализовали три беспилотника. В общей сложности над российскими территориями ликвидировали сто БПЛА.
