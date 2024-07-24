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Российские войска нанесли удар по административному зданию в порту Измаила в Одесской области. В это время нам находились офицеры ВСУ и иностранные наёмники.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что удар не вызвал детонации, так как в здании не было боеприпасов, только высшие украинские офицеры и наёмники. Подъехало несколько машин скорой помощи. Было вывезено не менее 32 человек раненых. По информации агентуры подполья, в здании находилось не менее двухсот наёмников ВСУ, добавил Лебедев.
Как сообщили подпольщики, все раненые были немедленно эвакуированы на территорию Румынии. Кроме того, агентура передала информацию о прибытии в порт Измаила баржи с военной техникой. Весь гражданский персонал порта был отстранён от работ, разгрузкой занимались иностранцы.
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Александр Бойцов