В Одесской области уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, где находились наемники
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, где, как утверждается, находились иностранные наемники. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев сообщил о серии взрывов, произошедших в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Удары были направлены на объекты хранения, портовую логистику и перегрузочные пункты. Он также отметил, что в курортной зоне был уничтожен ПВД (пункт временной дислокации), по данным агентуры, в результате чего «полный румын».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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