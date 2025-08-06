В Одесской области уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, где находились наемники

06 августа 2025, 08:35

Лебедев заявил об уничтожении в Одесской области пункта временной дислокации ВСУ

Фото: iStock/Multipedia

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, где, как утверждается, находились иностранные наемники. Об этом пишет РИА Новости.