Женщинам-военнослужащим ВСУ приказали прервать отпуска и отправили в Старицы

06 августа 2025, 08:03

Фото: iStock/olegda88

В связи с необходимостью усиления позиций в районе Старицы Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение вызвать военнослужащих из отпусков, включая женщин. Как сообщает РИА Новости, информация поступила от источника в российских силовых структурах.