Женщинам-военнослужащим ВСУ приказали прервать отпуска и отправили в Старицы
В связи с необходимостью усиления позиций в районе Старицы Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение вызвать военнослужащих из отпусков, включая женщин. Как сообщает РИА Новости, информация поступила от источника в российских силовых структурах.
Согласно данным, военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады (омбр), прибывшие для поддержки операций в указанном районе, были срочно призваны вернуться к службе. Это решение подчеркивает текущую напряженность в регионе и стремление ВСУ укрепить свои позиции на фоне продолжающегося конфликта.
Данная мера свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются украинские силы, и необходимости оперативного реагирования на изменяющуюся ситуацию на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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