В российском регионе беспилотник ВСУ упал на дорогу
В Ростовской области, в Каменском районе, произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который упал на дорогу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По уточненной информации, БПЛА самолетного типа, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на дороге, соединяющей Каменск с поселком Глубокий, рядом с остановкой у хутора Погорелов. В результате инцидента движение по этой дороге было перекрыто, а место происшествия оцеплено.
Для обезвреживания возможного взрывного устройства на место была вызвана саперная группа. В связи с этим общественный транспорт по трем маршрутам приостановил работу, и движение возобновится только после ликвидации угрозы.
Кроме того, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов были переведены на резервное электроснабжение. Из-за перебоев в энергоснабжении также нарушена работа водозабора Таловая Балка, на место направлена аварийная бригада. Юрий Слюсарь подчеркнул, что, к счастью, никто из людей не пострадал. Ситуация находится под контролем оперативных служб.
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