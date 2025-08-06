В российском регионе беспилотник ВСУ упал на дорогу

06 августа 2025, 07:22

Слюсарь: в Ростовской области БПЛА упал на дорогу, движение перекрыто

Фото: iStock/NiseriN

В Ростовской области, в Каменском районе, произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который упал на дорогу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.