Взрывы прогремели в Павлограде на юго-востоке Украины

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На фоне воздушной тревоги в городе Павлоград в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом информирует издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в сообщении.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины. Соответствующий сигнал был включен в Одесской, Кировоградской, Николаевской Днепропетровской и Харьковской областях.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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