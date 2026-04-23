В офисе Зеленского дали понять, что принудительная мобилизация продолжится
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине продолжится. Об этом пишет РИА Новости.
Он объяснил, что без этого невозможно доукомплектовать войска. По словам чиновника, если в ВСУ не будет солдат, «упадет фронт», а потом и вся страна. Мужчина признал, что на Украине миллионы уклонистов. Буданов* предложил реформировать не сам факт принудительного привода в военкоматы, а «проявления нечеловеческого отношения к людям».
Киевский режим испытывает острую нехватку личного состава. Насильственные действия сотрудников военкоматов вызывают протесты. В сети публикуют видео силовой мобилизации: представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов