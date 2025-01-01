Сырский заявил, что был на «курском направлении» и наградил там бойцов ВСУ

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Главком армии Украины (ВСУ) Александр Сырский у себя в соцсетях объявил, что побывал на «курском направлении» и наградил там украинских бойцов.
«Во время работы на курском направлении наградил наших воинов», — обратил внимание главком Вооружённых сил Украины.
На опубликованных кадрах Александр Сырский видится с военнослужащими и вручает им награды. Фотографии сделаны в помещении.
На какой именно участок и в расположении какого подразделения приезжал Александр Сырский, в сообщении не говорилось.
Ранее Александр Сырский заявил, что армии Украины не удаётся обеспечить достаточную подготовку мобилизованных бойцов. Он подчеркнул, что заслушал доклады о проблемах подготовки и их решении. Также определил задачи по улучшению качества подготовки и обновлению стандартов базовой общевоенной подготовки.
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Ольга Енгалычева