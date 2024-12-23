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Командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.
Обозреватель Дэвид Экс отмечает, что даже в случае успеха украинских военных в районе Каменского, этот успех может быть кратковременным. По его словам, вопрос остаётся: почему украинцы рискуют жизнями и ресурсами в такой относительный захолустный сектор?
Помимо этого, обозреватель задался вопросом, почему региональные командования Украины не сосредотачивают свои усилия на более подходящих бригадах в более значимых зонах?
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, обозреватель задался вопросом, почему региональные командования Украины не сосредотачивают свои усилия на более подходящих бригадах в более значимых зонах?
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова